Леонардо заявил, что Неймар отказался переходить в «Реал»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не перейдёт в мадридский «Реал».

Об этом, как сообщает Sport.es, заявил спортивный директор парижан Леонардо. После матча 4-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (2:0) бразильский функционер общался с представителями СМИ и сказал, что «сливочные» не вступали в переговоры по 27-летнему нападающему, так как футболист их уведомил, что не хочет переходить в «Реал».

Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ». Главным претендентом на форварда считается «Барселона». В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.