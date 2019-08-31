Леонардо заявил, что Неймар отказался переходить в «Реал»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не перейдёт в мадридский «Реал».
Об этом, как сообщает Sport.es, заявил спортивный директор парижан Леонардо. После матча 4-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (2:0) бразильский функционер общался с представителями СМИ и сказал, что «сливочные» не вступали в переговоры по 27-летнему нападающему, так как футболист их уведомил, что не хочет переходить в «Реал».
Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ». Главным претендентом на форварда считается «Барселона». В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.
- 31 августа 2019
-
18:21
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:39
-
17:36
-
17:28
-
17:20
-
17:11
-
17:09
-
17:02
-
16:59
-
16:52
-
16:38
-
16:30
-
16:25
-
16:24
-
16:00
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
15:00
-
14:56
-
14:52