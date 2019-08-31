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Мариу: ситуация тяжёлая, «Локо» проигрывает, но у меня ощущения хорошие

Мариу: ситуация тяжёлая, «Локо» проигрывает, но у меня ощущения хорошие
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу дал комментарий в перерыве домашнего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». На этот момент счёт 1:0 в пользу гостей.

«Конечно, ситуация тяжёлая, мы проигрываем. Но у нас ещё есть 45 минут. Могу сказать, что у меня ощущения хорошие. Я вышел на поле и хорошо чувствую себя в футболке «Локомотива».

Мы играем неплохо, создаём моменты. Есть ещё время подумать, проанализировать ситуацию и улучшить игру. Думаю, моменты будут и мы забьём», — сказал Мариу в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча с «Ростовом» стала дебютной для Жоау в составе «железнодорожников». 26-летний португалец вышел на поле на 30-й минуте, заменив травмированного хавбека Алексея Миранчука.

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