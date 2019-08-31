«Бетис» заинтересован в подписании Паредеса
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Бетисе», сообщает в своём «твиттере» журналист Абделла Булма.
Согласно информации источника, севильский клуб хочет взять 25-летнего хавбека парижан в аренду. В стане чемпиона Франции на аргентинца не особо рассчитывают, поэтому руководство клуба рассматривает вариант с расставанием с футболистом.
Напомним, Паредес перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Зенита» в январе текущего года. Его трансфер обошёлся парижскому клубу в € 40 млн. Всего в составе чемпиона Франции он сыграл 26 матчей и отдал 2 результативные передачи. За «Зенит» аргентинец выступал в период с 2017 по 2019 год. Ранее хавбек играл также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».
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