Зидан: до понедельника ещё могут случиться одна или две трансферные бомбы

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не исключил, что до закрытия трансферного окна его команду может пополнить ещё один или два звёздных новичка.

«До понедельника всё может случиться: одна или две трансферные бомбы… Но главное сейчас для меня — завтрашний матч с «Вильярреалом», — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, в общей сложности этим летом «Королевский клуб» потратил на усиление состава € 303 млн. «Сливочные» приобрели Эдена Азара («Челси», € 100 млн), Луку Йовича («Айнтрахт», € 60 млн), Эдера Милитао («Порту», € 50 млн), Ферлана Менди («Лион», € 48 млн) и Родриго («Сантос», € 45 млн). Таким образом, «Реал» обновил свой рекорд десятилетней давности, когда трансферы Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», € 94 млн), Кака («Милан», € 67 млн), Карима Бензема («Лион», € 35 млн), Хаби Алонсо («Ливерпуль», € 34,5 млн), Рауля Альбиоля («Валенсия», € 15 млн), Альваро Негредо («Альмерия», € 5 млн), Альваро Арбелоа («Ливерпуль», € 4 млн) и Эстебана Гранеро («Хетафе», € 4 млн) обошлись в € 258,5 млн.