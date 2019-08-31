«Бавария» забила 6 мячей «Майнцу», «Байер» и «Хоффенхайм» сыграли вничью

Состоялось пять матчей 3-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 6:1. На гол Жан-Поля Бутьюса мюнхенцы ответили результативными ударами Бенжамена Павара, Давида Алабы, Ивана Перишича, Кингсли Комана, Роберта Левандовски и Альфонсо Дэвиса.
«Байер» и «Хоффенхайм» свой матч завершили без забитых мячей.
«Вольфсбург» на своём поле не смог обыграть «Падерборн» — 1:1. Счёт открыл хавбек гостей Каули. У хозяев результативным ударом отметился Йосип Брекало.
Матч «Фрайбурга» и «Кёльна» завершился победой гостей со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд после автогола Рафаэля Кцихоса. Гости сравняли счёт после результативного удара Антони Модеста, а победный мяч забили на 90+2-й минуте. Автором гола стал Эйе Скири.
«Шальке-04» дома разгромил «Герту» со счётом 3:0. В этой встрече двумя автоголами отметились игроки берлинской команды Никлас Штарк и Карим Рекик. Ещё один гол в игре забил Джонджо Кенни.
- 31 августа 2019
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