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«Бавария» забила 6 мячей «Майнцу», «Байер» и «Хоффенхайм» сыграли вничью

«Бавария» забила 6 мячей «Майнцу», «Байер» и «Хоффенхайм» сыграли вничью
Футбол / Германия 0

Состоялось пять матчей 3-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 6:1. На гол Жан-Поля Бутьюса мюнхенцы ответили результативными ударами Бенжамена Павара, Давида Алабы, Ивана Перишича, Кингсли Комана, Роберта Левандовски и Альфонсо Дэвиса.

«Байер» и «Хоффенхайм» свой матч завершили без забитых мячей.

«Вольфсбург» на своём поле не смог обыграть «Падерборн» — 1:1. Счёт открыл хавбек гостей Каули. У хозяев результативным ударом отметился Йосип Брекало.

Матч «Фрайбурга» и «Кёльна» завершился победой гостей со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд после автогола Рафаэля Кцихоса. Гости сравняли счёт после результативного удара Антони Модеста, а победный мяч забили на 90+2-й минуте. Автором гола стал Эйе Скири.

«Шальке-04» дома разгромил «Герту» со счётом 3:0. В этой встрече двумя автоголами отметились игроки берлинской команды Никлас Штарк и Карим Рекик. Ещё один гол в игре забил Джонджо Кенни.

Германия - Бундеслига. 3-й тур
31 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Бутьюс – 6'   1:1 Павар – 36'   2:1 Алаба – 45'   3:1 Перишич – 54'   4:1 Коман – 64'   5:1 Левандовски – 78'   6:1 Дэвис – 80'
Германия - Бундеслига. 3-й тур
31 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм
Германия - Бундеслига. 3-й тур
31 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 1
Падерборн 07
Падерборн
0:1 Каули – 12'   1:1 Брекало – 56'
Германия - Бундеслига. 3-й тур
31 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 2
Кёльн
Кёльн
1:0 Кцихос – 40' (автогол)   1:1 Модест – 52'   1:2 Скири – 90+2'
Германия - Бундеслига. 3-й тур
31 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
3 : 0
Герта
Берлин
1:0 Штарк – 38' (автогол)   2:0 Рекик – 48' (автогол)   3:0 Кенни – 85'
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