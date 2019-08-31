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Президент «Пюника» — о продаже Варданяна: предпочли «Локо» клубам из Европы

Президент «Пюника» — о продаже Варданяна: предпочли «Локо» клубам из Европы
Футбол / РПЛ 0

Президент «Пюника» Артур Согомонян прокомментировал информацию о возможном переходе в московский «Локомотив» полузащитника команды Эрика Варданяна.

«Говорить о том, что Эрик Варданян уже игрок «Локомотива», рано, пока всё же ничего не подписано. Но переговоры ведутся, они уже на финальной стадии. Надеюсь, скоро мы всё урегулируем.

Для нас это очень знаковый переход и большой шаг. В чемпионате Армении ещё не было трансфера из армянского клуба в топовый клуб России. Даже Генрих Мхитарян, который тоже наш воспитанник, сначала перешёл в «Металлург», а уже потом дошёл до «Арсенала".

Эрик — один из самых наших талантливых воспитанников. Были предложения из Европы, от других российских клубов. Но мы предпочли «Локомотив». Я буду за ним следить, большие надежды, что он покажет себя», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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