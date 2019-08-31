«Челси» из-за автогола Зума на 89-й минуте упустил победу в матче с «Шеффилдом»

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме нападающий «Челси» Тэмми Абрахам оформил дубль. В начале второй половины форвард «Шеффилда» Каллум Робинсон сократил разницу в счёте. Ничью гостям принёс защитник лондонцев Курт Зума, забивший мяч в собственные ворота на 89-й минуте.

В другом матче 4-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0.

Первый мяч забил нападающий «Вест Хэма» Себастьен Аллер на 24-й минуте. В начале второго тайма преимущество «молотобойцев» увеличил форвард Андрей Ярмоленко.

Ещё один матч 4-го тура АПЛ прошёл в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», где «Кристал Пэлас» принимал «Астон Виллу». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник «Кристал Пэлас» Джордан Айю, отправивший мяч в ворота соперника на 73-й минуте.