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«Челси» из-за автогола Зума на 89-й минуте упустил победу в матче с «Шеффилдом»

«Челси» из-за автогола Зума на 89-й минуте упустил победу в матче с «Шеффилдом»
Футбол / Англия 0

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме нападающий «Челси» Тэмми Абрахам оформил дубль. В начале второй половины форвард «Шеффилда» Каллум Робинсон сократил разницу в счёте. Ничью гостям принёс защитник лондонцев Курт Зума, забивший мяч в собственные ворота на 89-й минуте.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
31 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Абрахам – 19'   2:0 Абрахам – 43'   2:1 Робинсон – 46'   2:2 Зума – 89' (автогол)

В другом матче 4-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0.

Первый мяч забил нападающий «Вест Хэма» Себастьен Аллер на 24-й минуте. В начале второго тайма преимущество «молотобойцев» увеличил форвард Андрей Ярмоленко.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
31 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Аллер – 24'   2:0 Ярмоленко – 56'

Ещё один матч 4-го тура АПЛ прошёл в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», где «Кристал Пэлас» принимал «Астон Виллу». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник «Кристал Пэлас» Джордан Айю, отправивший мяч в ворота соперника на 73-й минуте.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
31 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Айю – 73'
Удаления: нет / Хассан – 54'
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