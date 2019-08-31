Сёмин — о проигрыше «Ростову»: всё закономерно, повлияло всё в комплексе
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).
«Совершили много нелепых ошибок, и нас за это „Ростов“ наказал. Наверное, всё закономерно. Повлияло всё в комплексе. Алексей Миранчук травмировался, были замены, перестановки, ну и достаточно серьёзные ошибки. Можно ли сказать, что это „Локомотив“ проиграл, а не „Ростов“ выиграл? Ну почему… „Ростов“ выиграл. У них три очка, а у нас — нет», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 3-е место. В активе «железнодорожников» 14 очков. «Ростов» лидирует, набрав на 3 очка больше. Следующий матч «Локомотив» сыграет в гостях с «Сочи» (15 сентября).
«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» и возглавил таблицу Премьер-Лиги
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