Сёмин — о травме Ал. Миранчука: повреждение серьёзное. Думаю, в сборную не уедет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).
«Совершили ошибки, которые непозволительны в таком матче. Поэтому проиграли, «Ростов» закономерно выиграл. Травма Лёши серьёзная. Думаю, в сборную не поедет. Эта травма нас чуть выбила из колеи, команда тяжело среагировала.
С Джорджевичем не надо будет работать психологически после этого промаха, промах есть промах. Он должен дальше работать, такое случается. Жоау Мариу — игрок большой квалификации, ему нужно адаптироваться к нашей лиге. Сегодня было несколько хороших моментов. Он может играть на трёх позициях, сегодня я видел его вместо Лёши, но что-то не получилось. Потом, когда перевели Антона в центр, а его на левый фланг, пошло получше.
Не люблю поражения, но, если сделаем правильные выводы, оно может быть полезно. За такие нелепые ошибки, которые мы сегодня сделали, конечно, будут наказывать", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо уточнил, что Алексей Миранчук получил травму задней поверхности бедра.
- 31 августа 2019
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