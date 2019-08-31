16-летний Фати забил за «Барселону» в матче с «Осасуной», сравняв счёт
«Барселона» сравняла счёт в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».
Результативным ударом в составе сине-гранатовых отметился 16-летний вингер Ансу Фати, который проводит за первую команду каталонского клуба только вторую игру. Он стал самым молодым футболистом в истории каталонского клуба, который забил гол в матче чемпионата Испании.
В первом туре Примеры «Барселона» уступила «Атлетику» со счётом 0:1. Игра проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». В матче второго тура Примеры сине-гранатовые со счётом 5:2 разгромили «Бетис». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Напомним, «Барселона» является действующим чемпионом Испании. Подопечные Эрнесто Вальверде выиграли два последних розыгрыша Примеры.
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- 31 августа 2019
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