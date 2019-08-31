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Шомуродов: тяжело было играть против «Локомотива», особенно первые 30 минут

Шомуродов: тяжело было играть против «Локомотива», особенно первые 30 минут
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов прокомментировал победу в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Во встрече с «железнодорожниками» нападающий жёлто-синих сделал дубль.

«Наша победа — это командная работа. Самое главное — выиграли. Первый гол отрабатывали на тренировках, это наигранная комбинация. А второй отскочил ко мне.

Тяжело было играть против «Локомотива», особенно первые 30 минут. Потом уже начали показывать свою игру. Спасибо Чернову, поздравили его в раздевалке, все сказали, что он молодец. Конечно, в моменте выноса Чернова мяча из ворот нам чуть повезло.

Не испугался, когда не реализовал третий момент, мы же выиграли", — передаёт слова Шомурдова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Шомуродов забил второй мяч «Локомотиву» и возглавил гонку бомбардиров РПЛ
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