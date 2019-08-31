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Чернов — о своём спасении: Джорджевич, наверное, расстроился

Чернов — о своём спасении: Джорджевич, наверное, расстроился
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал свои спасения в концовке выездного матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:1).

«Просто получилось удачно отбить мяч, прыгал осознанно, хотел помочь вратарю. Будут ли ребята проставляться? Да нет, зачем. Мы делаем одну работу, хотим победить, сегодня удалось. Ребята в раздевалке поблагодарили, а я их — за удачную игру. Джорджевич, наверное, расстроился.

Главное, выиграли. Карпин недоволен? Ему виднее, он тренер, но мы заработали три очка в матче с очень хорошей командой. «Локо» добавил, потому что им нужно было отыгрываться, а мы могли забивать третий гол, но не забили, получили нервную концовку», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Видео можно посмотреть на странице «Матч Премьер» в «Твиттере».

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Карпин – должник Евгения Чернова. Благодаря спасению защитника он наконец обыграл «Локомотив» Сёмина.
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