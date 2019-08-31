Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торпедо» обыграло «Ротор», «Спартак-2» потерпел поражение в матче с «Химками»

«Торпедо» обыграло «Ротор», «Спартак-2» потерпел поражение в матче с «Химками»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал московское «Торпедо». Встреча состоялась в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко, отправивший мяч в ворота соперника на 4-й минуте. В концовке преимущество «автозаводцев» увеличил полузащитник Александр Рязанцев.

ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
31 августа 2019, суббота. 18:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Торпедо Москва
Москва
0:1 Лебеденко – 4'   0:2 Рязанцев – 90+4'

В другом матче 11-го тура ФНЛ «Химки» принимали московский «Спартак-2». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Химок» Камран Алиев, отправивший мяч в ворота соперника на 72-й минуте.

ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
31 августа 2019, суббота. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 Алиев – 72'

Результаты других матчей 11-го тура ФНЛ

«Краснодар-2» — «Шинник» — 2:2

«Текстильщик» — «Факел» — 1:4

«Авангард» — «Балтика» — 0:0

«Томь» — «Нефтехимик» — 0:1

«Нижний Новгород» — «Чертаново» — 0:0

«Енисей» — «Чайка» — 1:3.

ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
31 августа 2019, суббота. 18:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
2 : 2
Шинник
Ярославль
1:0 Марков – 4'   1:1 Олейников – 47'   1:2 Олейников – 69'   2:2 Черников – 72'
ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
31 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 4
Факел
Воронеж
0:1 Петрусёв – 37'   0:2 Корян – 51'   0:3 Рябокобыленко – 65'   1:3 Радченко – 71'   1:4 Воробьёв – 85'
Удаления: Шилов – 76' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
31 августа 2019, суббота. 16:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград
Удаления: Гоцук – 80' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
31 августа 2019, суббота. 15:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Уридия – 19'
ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
31 августа 2019, суббота. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Чертаново
Москва
Удаления: Хозин – 37' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
31 августа 2019, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Чайка
Песчанокопское
1:0 Харитонов – 25'   1:1 Шайморданов – 62'   1:2 Текучёв – 68'   1:3 Бычков – 70'
Удаления: Комков – 58' / нет
«Хайп вокруг «Торпедо» только мотивирует». Шишкин рассказал, зачем пошёл в ФНЛ
Мы поговорили с бывшим игроком «Спартака» об Игнашевиче и амбициях самого хайпового клуба в лучшей лиге мира.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент