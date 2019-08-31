«Торпедо» обыграло «Ротор», «Спартак-2» потерпел поражение в матче с «Химками»

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал московское «Торпедо». Встреча состоялась в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко, отправивший мяч в ворота соперника на 4-й минуте. В концовке преимущество «автозаводцев» увеличил полузащитник Александр Рязанцев.
В другом матче 11-го тура ФНЛ «Химки» принимали московский «Спартак-2». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий «Химок» Камран Алиев, отправивший мяч в ворота соперника на 72-й минуте.
Результаты других матчей 11-го тура ФНЛ
«Краснодар-2» — «Шинник» — 2:2
«Текстильщик» — «Факел» — 1:4
«Авангард» — «Балтика» — 0:0
«Томь» — «Нефтехимик» — 0:1
«Нижний Новгород» — «Чертаново» — 0:0
«Енисей» — «Чайка» — 1:3.
- 31 августа 2019
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