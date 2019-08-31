«Ростов» опубликовал фото с болельщиками после победы над «Локомотивом»
«Ростов» в своём «твиттере» опубликовал командное фото после победы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена».
«Победное фото! Спасибо всем, кто болел в Москве, в Ростове и других городах и странах. Рви, „Ростов“!» — сказано в сообщении пресс-службы жёлто-синих.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Ростова».
«Ростов» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, набрав в 8 матчах 17 очков. «Локомотив», имея в активе на три очка меньше, занимает 4-е место.
В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного матчами сборных, «Ростов» 15 сентября на своём поле примет «Ахмат». «Локомотив» в этот же день в гостях встретится с «Сочи».
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