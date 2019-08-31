Осорио: хочу помочь «Зениту» победить во всех турнирах

Защитник Йордан Осорио, перешедший сегодня, 31 августа, из «Порту» в «Зенит», поделился ожиданиями от выступления за сине-бело-голубых.

«Счастлив стать частью такого большого клуба и очень хочу приложить максимум усилий, чтобы помочь «Зениту» добиться больших успехов.

Я ни с кем не советовался, но узнав об интересе, сразу захотел стать частью «Зенита» и помочь победить во всех турнирах, в которых клуб принимает участие. Я сконцентрирован на этом и хочу, чтобы всё свершилось.

Что знаю о Петербурге, «Зените» и России? Пока совсем немного. Знаю, что здесь выступает много футболистов из Латинской Америки, и для меня это большой плюс, потому что они наверняка помогут мне адаптироваться в команде. При этом я много читал о «Зените» и знаю, что это большой клуб», — приводит слова Осорио пресс-служба «Зенита».