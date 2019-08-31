Фатальный автогол Зума и дубль Абрахама — в обзоре матча «Челси» — «ШЮ»

«Челси» на своём поле сыграл с «Шеффилд Юнайтед» вничью со счётом 2:2 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 19-й минуте открыл нападающий хозяев Тэмми Абрахам, добив мяч в ворота из штрафной. На 43-й минуте Абрахам оформил дубль, удачно поймав отскок, после того как два игрока соперника столкнулись в борьбе за верховой мяч. Однако уже в начале второго тайма, на 46-й минуте, полузащитник гостей Каллум Робинсон замкнул передачу с фланга. А на 89-й минуте защитник «Челси» Курт Зума отправил мяч в свои ворота, установив окончательный счёт встречи.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Челси» занимает в турнирной таблице АПЛ 9-е место, набрав 5 очков, а «Шеффилд Юнайтед» – 8-е, набрав 5 очков.