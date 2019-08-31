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Неймар готов заплатить «ПСЖ» € 20 млн, чтобы вернуться в «Барселону»

Неймар готов заплатить «ПСЖ» € 20 млн, чтобы вернуться в «Барселону»
Футбол / Испания 0

«Барселона» и «Пари Сен-Жермен» продолжают вести переговоры по возможному трансферу бразильского форварда Неймара.

Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые предложили за 27-летнего нападающего парижан € 130 млн. Также в сделку должны быть включены защитник Жан-Клер Тодибо, полузащитник Иван Ракитич и Усман Дембеле. Последний должен был отправиться в Париж в аренду. Однако «ПСЖ» данное предложение не устроило. Чемпион Франции хочет, чтобы сумма, предложенная каталонцами, была на € 20 млн больше. Неймар уже выразил готовность заплатить эту разницу из собственного кармана. Однако другим препятствием на пути сделки стало нежелание Дембеле переходить в парижский клуб. «Барса» активно уговаривает француза вернуться на родину.

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