Две голевые комбинации с участием Зинченко — в обзоре матча «МС» — «Брайтон»

«Манчестер Сити» на своём поле победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:0 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 2-й минуте открыл полузащитник хозяев Кевин Де Брёйне, замкнув передачу Давида Сильвы. На 42-й минуте нападающий Серхио Агуэро увеличил перевес «Манчестер Сити» до двух мячей. Во втором тайме, на 55-й минуте, Агуэро оформил дубль роскошным обводящим ударом с линии штрафной в дальнюю девятку. Окончательный счёт встречи установил вышедший на замену полузащитник Бернарду Силву на 79-й минуте, точно пробив с угла вратарской в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице АПЛ 1-е место, набрав 10 очков, а «Брайтон энд Хоув Альбион» – 16-е, набрав 4 очка.