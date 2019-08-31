Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Две голевые комбинации с участием Зинченко — в обзоре матча «МС» — «Брайтон»

Две голевые комбинации с участием Зинченко — в обзоре матча «МС» — «Брайтон»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» на своём поле победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:0 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

Счёт на 2-й минуте открыл полузащитник хозяев Кевин Де Брёйне, замкнув передачу Давида Сильвы. На 42-й минуте нападающий Серхио Агуэро увеличил перевес «Манчестер Сити» до двух мячей. Во втором тайме, на 55-й минуте, Агуэро оформил дубль роскошным обводящим ударом с линии штрафной в дальнюю девятку. Окончательный счёт встречи установил вышедший на замену полузащитник Бернарду Силву на 79-й минуте, точно пробив с угла вратарской в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице АПЛ 1-е место, набрав 10 очков, а «Брайтон энд Хоув Альбион» – 16-е, набрав 4 очка.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент