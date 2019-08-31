Игроки «Локо» в школе, Чернов-спаситель, травма Миранчука. Фото победы «Ростова»

31 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Ростов» одержал победу в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов на 41-й минуте с передачи полузащитника Романа Ерёменко. В начале второго тайма Шомуродов оформил дубль — голевой пас отдал хавбек Алексей Ионов. Полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук на 81-й минуте сократил разницу в счёте, забив с передачи хавбека Жоау Мариу.
«Ростов», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает четвёртое место.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 31 августа 2019
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
21:02
-
20:58
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:35
-
20:30
-
20:28
-
20:22
-
20:19
-
20:07
-
20:05
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:25
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:52
-
18:34