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Игроки «Локо» в школе, Чернов-спаситель, травма Миранчука. Фото победы «Ростова»

Игроки «Локо» в школе, Чернов-спаситель, травма Миранчука. Фото победы «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

31 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Ростов» одержал победу в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов на 41-й минуте с передачи полузащитника Романа Ерёменко. В начале второго тайма Шомуродов оформил дубль — голевой пас отдал хавбек Алексей Ионов. Полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук на 81-й минуте сократил разницу в счёте, забив с передачи хавбека Жоау Мариу.

«Ростов», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает четвёртое место.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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