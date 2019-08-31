Победный гол Айю, обыгравшего двух соперников, — в обзоре матча «КП» — «АВ»

«Кристал Пэлас» на своём поле победил «Астон Виллу» со счётом 1:0 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.



На 54-й минуте при счёте 0:0 гости остались в меньшинстве после того, как за две жёлтые карточки с поля был удалён полузащитник Махмуд Хассан. А на 73-й минуте нападающий хозяев Джордан Айю забил победный гол. В углу штрафной у лицевой он финтом обыграл двух защитников соперника, приблизился к воротам и сильным низовым ударом пробил вратаря.



Помимо красной карточки, судья встречи показал ещё 7 жёлтых. 5 из них — игрокам «Астон Виллы».

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Кристал Пэлас», набрав 7 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место. «Астон Вилла», набрав 3 очка, — 18-е.