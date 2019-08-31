Камболов получил вызов в сборную России вместо травмировавшегося Ал. Миранчука

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов получил вызов в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45).

«Полузащитник „Краснодара“ Руслан Камболов вызван в национальную сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном. В то же время полузащитник „Локомотива“ Алексей Миранчук не сможет помочь команде в этих играх в связи с травмой, полученной в субботнем матче с ФК „Ростов“, — сказано в сообщении на официальном сайте Российского футбольного союза.

В турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России занимает 2-е место, набрав в 4 матчах 9 очков.