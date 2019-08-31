Обмен голами после рикошетов Хьюза и Шёра – в обзоре матча «Ньюкасл» – «Уотфорд»
«Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл с «Уотфордом» вничью со счётом 1:1 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт уже на 2-й минуте открыл полузащитник гостей Уилл Хьюз. После дальнего удара партнёра по команде и рикошета от двух игроков соперника мяч отскочил к Хьюзу, который остался в одиночестве и точно пробил с линии вратарской. На 41-й минуте защитник хозяев Фабиан Шёр восстановил равновесие. После навеса с фланга и скидки головой Айзака Хэйдана, Шёр в касание переправил мяч в дальний угол. Во втором тайме команды голов не забивали.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Ньюкасл Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ 14-е место, набрав 4 очка, а «Уотфорд» – 20-е, набрав 1 очко.
- 31 августа 2019
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