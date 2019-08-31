«Ювентус» возобновил интерес к Юмтити после травмы Кьеллини
«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием нового защитника из-за травмы Джорджо Кьеллини, сообщает Sport.es со ссылкой на итальянскую прессу.
Сообщается, что «старая синьора» возобновила интерес к Самуэлю Юмтити из «Барселоны». Туринский клуб заинтересован в том, чтобы взять 25-летнего игрока сине-гранатовых в аренду сроком на один год с последующим правом выкупа его контракта. Однако на «Камп Ноу» не желают расставаться с французом.
Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 25-летний француз из-за нескольких травм принял участие всего в 14 матчах чемпионата Испании, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
У Кьеллини диагностировано повреждение «крестов», игроку будет сделана операция
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