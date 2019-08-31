Видео: россиянин Классен принёс победу «Мюнхену-1860» в матче 3-й лиги Германии
Российский защитник «Мюнхена-1860» Леон Классен забил гол в выездном матче 7-го тура Третьей лиги Германии с «Кемницером». 19-летний футболист отличился на 77-й минуте. Его мяч стал единственным в этой встрече.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Мюнхен-1860», набрав 8 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Третьей лиги Германии, «Кемницер» (3) — предпоследнее, 19-е.
Классен родился в Германии в 2000 году. На молодёжном уровне защитник выступал за «Бад Бодендорф», «Кёльн» и «Мюнхен-1860». В 2017-м Леон дебютировал за вторую команду «Мюнхена-1860», а спустя год — за первую.
На международном уровне Классен выступал за сборную России (U17, U18 и U19). В его активе 11 матчей и 1 забитый мяч.
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