«Леванте» обыграл «Вальядолид», «Хетафе» и «Алавес» поделили очки

В матче 3-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Леванте» Серхио Леон, отправивший мяч в ворота соперника на 83-й минуте. В добавленное время отличился полузащитник Хосе Моралес.

В другом матче 3-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Алавес». Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Хетафе» Хорхе Молина на 24-й минуте после передачи защитника Марка Кукурельи. До перерыва счёт сравнял форвард «Алавеса» Хоселу.

Турнирную таблицу Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».