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«Леванте» обыграл «Вальядолид», «Хетафе» и «Алавес» поделили очки

«Леванте» обыграл «Вальядолид», «Хетафе» и «Алавес» поделили очки
Футбол / Испания 0

В матче 3-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Леванте» Серхио Леон, отправивший мяч в ворота соперника на 83-й минуте. В добавленное время отличился полузащитник Хосе Моралес.

Испания - Примера. 3-й тур
31 августа 2019, суббота. 20:00 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
2 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Леон – 83'   2:0 Моралес – 90+3'

В другом матче 3-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Алавес». Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Хетафе» Хорхе Молина на 24-й минуте после передачи защитника Марка Кукурельи. До перерыва счёт сравнял форвард «Алавеса» Хоселу.

Испания - Примера. 3-й тур
31 августа 2019, суббота. 20:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Алавес
Витория
1:0 Молина – 24'   1:1 Хоселу – 31'

Турнирную таблицу Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».

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