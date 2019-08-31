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Фирмино — первый бразилец, забивший 50 голов в АПЛ

Фирмино — первый бразилец, забивший 50 голов в АПЛ
Футбол / Англия 0

Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино стал автором третьего гола в выездном матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (3:0). 27-летний футболист отличился на 80-й минуте после передачи форварда Мохамеда Салаха.

Для Фирмино этот мяч стал 50-м в чемпионате Англии за карьеру. Нападающий мерсисайдцев — первый бразилец, которому покорилась эта отметка.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Роберто выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Хоффенхайма» и «Фигейренсе».

«Ливерпуль», набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблице Премьер-лиги. В 5-м туре команда Юргена Клоппа встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 14 сентября, начало — в 14:30 мск.

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