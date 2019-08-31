«Ростов» изменил позицию Чернова на вратаря после его спасения в матче с «Локо»

После матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» «Ростов» в своём «твиттере» в шутку объявил об изменениях в своей заявке на сезон-2019/20. Напомним, уже в компенсированное к встрече время защитник жёлто-синих Евгений Чернов отразил два удара, когда ворота его команды были практически пустыми.
Видео можно посмотреть в «твиттере» телеканала «Матч Премьер».
Ростовский клуб отобразил Чернова как вратаря. «Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон. Теперь всё по-честному», — сказано в сообщении жёлто-синих.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Ростова».
«Ростов» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, набрав в 8 матчах 17 очков. В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного матчами сборных, «Ростов» 15 сентября на своём поле примет «Ахмат».
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