«Ростов» изменил позицию Чернова на вратаря после его спасения в матче с «Локо»

После матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» «Ростов» в своём «твиттере» в шутку объявил об изменениях в своей заявке на сезон-2019/20. Напомним, уже в компенсированное к встрече время защитник жёлто-синих Евгений Чернов отразил два удара, когда ворота его команды были практически пустыми.

Видео можно посмотреть в «твиттере» телеканала «Матч Премьер».

Ростовский клуб отобразил Чернова как вратаря. «Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон. Теперь всё по-честному», — сказано в сообщении жёлто-синих.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Ростова».

«Ростов» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, набрав в 8 матчах 17 очков. В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного матчами сборных, «Ростов» 15 сентября на своём поле примет «Ахмат».