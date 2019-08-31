Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дальний автогол Вуда и мячи Мане и Фирмино — в видеообзоре победы «Ливерпуля»

Дальний автогол Вуда и мячи Мане и Фирмино — в видеообзоре победы «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» одержал победу в выездном матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу мерсисайдцев.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Счёт был открыт на 33-й минуте после дальнего удара защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Гол записали на форварда «Бёрнли» Криса Вуда, который задел мяч. До перерыва нападающий Садио Мане увеличил преимущество гостей после передачи форварда Роберто Фирмино. Автором третьего мяча стал Фирмино, который отличился в концовке матча, голевой пас в свой актив записал нападающий Мохамед Салах.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ в нынешнем сезоне достигла четырёх встреч. Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу первенства.

Хуан Мата — самый скромный футболист в мире
Как испанец меняет реальность вокруг себя.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент