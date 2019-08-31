Дальний автогол Вуда и мячи Мане и Фирмино — в видеообзоре победы «Ливерпуля»

«Ливерпуль» одержал победу в выездном матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу мерсисайдцев.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Счёт был открыт на 33-й минуте после дальнего удара защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Гол записали на форварда «Бёрнли» Криса Вуда, который задел мяч. До перерыва нападающий Садио Мане увеличил преимущество гостей после передачи форварда Роберто Фирмино. Автором третьего мяча стал Фирмино, который отличился в концовке матча, голевой пас в свой актив записал нападающий Мохамед Салах.
Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ в нынешнем сезоне достигла четырёх встреч. Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу первенства.
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