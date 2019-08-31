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Автогол Кулибали на 92-й минуте принёс «Ювентусу» победу в матче с «Наполи»

Автогол Кулибали на 92-й минуте принёс «Ювентусу» победу в матче с «Наполи»
Футбол / Италия 0

В матче 2-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Наполи». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Ювентуса» Данило, отличившийся на 16-й минуте. Спустя три минуты нападающий Гонсало Игуаин отправил второй мяч в ворота гостей. В середине второго тайма форвард туринцев Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.

До 81-й минуте «Наполи» сравнял счёт — отличились защитники Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо, а также нападающий Ирвин Лосано. Победу хозяевам принёс защитник «Наполи» Калиду Кулибали, забивший в свои ворота на 92-й минуте.

«Ювентус», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (3) занимает восьмое место.

Италия - Серия А. 2-й тур
31 августа 2019, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Данило – 16'   2:0 Игуаин – 19'   3:0 Роналду – 62'   3:1 Манолас – 66'   3:2 Лосано – 68'   3:3 Ди Лоренцо – 81'   4:3 Кулибали – 90+2' (автогол)
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