Автогол Кулибали на 92-й минуте принёс «Ювентусу» победу в матче с «Наполи»

В матче 2-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Наполи». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник «Ювентуса» Данило, отличившийся на 16-й минуте. Спустя три минуты нападающий Гонсало Игуаин отправил второй мяч в ворота гостей. В середине второго тайма форвард туринцев Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.
До 81-й минуте «Наполи» сравнял счёт — отличились защитники Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо, а также нападающий Ирвин Лосано. Победу хозяевам принёс защитник «Наполи» Калиду Кулибали, забивший в свои ворота на 92-й минуте.
«Ювентус», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (3) занимает восьмое место.
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