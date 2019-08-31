Автогол Кулибали на 92-й минуте принёс «Ювентусу» победу в матче с «Наполи»

В матче 2-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Наполи». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Ювентуса» Данило, отличившийся на 16-й минуте. Спустя три минуты нападающий Гонсало Игуаин отправил второй мяч в ворота гостей. В середине второго тайма форвард туринцев Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.

До 81-й минуте «Наполи» сравнял счёт — отличились защитники Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо, а также нападающий Ирвин Лосано. Победу хозяевам принёс защитник «Наполи» Калиду Кулибали, забивший в свои ворота на 92-й минуте.

«Ювентус», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (3) занимает восьмое место.