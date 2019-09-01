AS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия
Авторитетное испанское издание AS назвало действия защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия. Напомним, уже в компенсированное к встрече время 26-летний игрок жёлто-синих отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.
«Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: 90-я минута, и он совершил это чудо...» — сказано на сайте издания.
«Ростов» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги. В 8 матчах жёлто-синие набрали 17 очков. В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного матчами сборных, «Ростов» на своём поле примет «Ахмат». Игра состоится в воскресенье, 15 сентября.
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