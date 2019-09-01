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Ковач: «Бавария» уходит на перерыв удовлетворённой

Ковач: «Бавария» уходит на перерыв удовлетворённой
Футбол / Германия 0

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу со счётом 6:1 в домашнем матче 3-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем».

«До первой паузы мы были как в летаргии. Не смогли противостоять агрессивному напору соперника. Но потом команда стала лучше распоряжаться мячом, контролировала центр и создавала хорошие моменты через фланги.

Гол Давида Алабы перед самым перерывом, после которого счёт стал 2:1, был очень важен. После четвёртого мяча всё было ясно. Мы уходим на перерыв удовлетворёнными», — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.

«Бавария», набрав 7 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 4-м туре мюнхенцы 14 сентября на выезде сыграют с «РБ Лейпциг».

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