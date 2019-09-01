Жардим: когда я вернулся в «Монако», мне объяснили, что цель — остаться в Лиге 1

Наставник «Монако» Леонарду Жардим вспомнил, как вернулся в клуб после увольнения, а так же поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга».
«Когда я вернулся в «Монако», мне предельно просто объяснили, что цель — сохранить свое место в Лиге 1. Сначала у нас была удачная серия, потом менее успешная. В клубе все работают для того, чтобы достичь поставленных задач. Я уважаю стратегии работы клуба, клуб превыше всего. Стараюсь держать дисциплину и рабочий процесс. Выполняю свою тренерскую работу.
Самое главное — это игра. Я думаю, что «Страсбург» хорошо играет в родных стенах, они провели очень уверенную предсезонную подготовку. Все их игроки смогли поработать вместе 2 месяца, а команда провела 6-7 официальных матчей. Теперь они сосредоточатся на чемпионате. Мы также работаем над тем, чтобы одерживать победы и быть сильнее наших соперников.
Посмотрел последние пять матчей «Страсбурга», они прибегли к ротации, чтобы игроки оставались свежими к предстоящим встречам. Стратегия их команды заключается в том, что они стараются иметь несколько вариантов, чтобы менять состав от матча к матчу", — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».
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