Селюк объяснил, почему не сложился трансфер Аршавина в «Барселону» за € 15 млн
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему не состоялся трансфер Андрея Аршавина в «Барселону» в 2008 году.
«Я договорился о переходе Аршавина в «Барселону». Общался с Андреем тогда и передал трубку президенту «Барселоны» Жоану Лапорте. Тот ему всё предложил.
Почему не состоялся трансфер? «Барса» оплатила € 15 млн, но цена не стала принципиальной. Для «Зенита» не было важно — 15 ли это миллионов от каталонцев или 18 от «Арсенала». Это небольшая разница.
Я вот помню, что у него на тренировках всегда была шапочка «Барселоны». Он всегда мечтал играть за эту команду. Я договорился, что его купят за 15 миллионов. Лапорта тогда даже общался с Медведевым. Однако в конечном итоге трансфер не сложился", — приводит слова Селюка «Матч ТВ».
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