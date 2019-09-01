Гендиректор «Монако» Петров: рады приветствовать возвращение Бакайоко в клуб
Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал взятие в аренду у «Челси» полузащитника Тьемуэ Бакайоко. поможет команде. Француз был арендован у «Челси».
«Мы рады приветствовать Тьемуэ Бакайоко в «Монако». Тьемуэ продемонстрировал свое умение играть на самом высоком уровне во Франции, а также в Англии и Италии. Он возвращается в клуб и чемпионат, с которыми хорошо знаком. Его качества и опыт дополнят сильные стороны нашей», — приводит слова Петрова пресс-служба «Монако».
Бакайоко уже выступал за «Монако». 25-летнего француз провёл в составе монегасков три сезона до перехода в «Челси» в 2017 году.
«Монако», набрав 1 очко в 3 матчах, занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионате Франции.
«Монако» объявил о возвращении Бакайоко
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