Шесть голов «Баварии» и осечка «Боруссии» в обзоре матчей 3-го тура Бундеслиги

Накануне завершился ряд матчей 3-го тура чемпионата Германии.



«Бавария» разгромила «Майнц» на «Альянц Арене» со счётом 6:1. На гол Жан-Поля Бутьюса мюнхенцы ответили результативными ударами Бенжамена Павара, Давида Алабы, Ивана Перишича, Кингсли Комана, Роберта Левандовски и Альфонсо Дэвиса.

«Унион» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал полузащитник «Униона» Мариус Бюльтер, отличившийся на 22-й минуте. До перерыва нападающий «Боруссии» Пако Алькасер сравнял счёт. В начале второго тайма Бюльтер вновь вывел хозяев вперёд. На 75-й минуте форвард Себастьян Андерссон увеличил преимущество берлинской команды.



Для «Боруссии» это поражение стало первым в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. В предыдущих двух турах клуб из Дортмунда обыграл «Кёльн» (3:1) и «Аугсбург» (5:1).