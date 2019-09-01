Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» встретятся в центральном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Оба клуба перед началом тура находились в пятёрке лидеров, но теперь отстают от идущего первым «Ростова» на три очка.

Встреча «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслужит матч дмитровский арбитр Виталий Мешков. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный арбитр — Павел Кукуян (Сочи).

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится матч «Спартак» — «Зенит»? В прошлом сезоне команды не смогли определить сильнейшего, дважды сыграв вничью — 0:0 и 1:1.

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