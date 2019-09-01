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Прямой эфир матча «Спартак» — «Зенит» начнётся 1 сентября в 19:00

Прямой эфир матча «Спартак» — «Зенит» начнётся 1 сентября в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 1 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Начало — в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт платную прямую видео — и текстовую трансляцию матча.

Главным судьёй матча назначен Виталий Мешков. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Павел Кукуян.

«Зенит» и «Спартак» набрали по 14 очков в 7 матчах и занимают 4-е и 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги соответственно.

Лучшим бомбардиром московского клуба в РПЛ является центральный защитник Самюэль Жиго, на его счету три забитых мяча. В составе питерцев четыре гола — у капитана сборной России Артёма Дзюбы.

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