Прямая трансляция матча «Спартак» — «Зенит» начнётся 1 сентября в 19:00

Сегодня, 1 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт платную прямую видео- и текстовую трансляцию матча.



Главным судьёй матча назначен Виталий Мешков. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Павел Кукуян.



«Зенит» и «Спартак» набрали по 14 очков в 7 матчах и занимают 4-е и 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги соответственно.



Лучшим бомбардиром московского клуба в РПЛ является центральный защитник Самюэль Жиго, на его счету три забитых мяча. В составе питерцев четыре гола — у капитана сборной России Артёма Дзюбы.



