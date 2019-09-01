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«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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Кучаев: ЦСКА важно уйти на паузу в чемпионате в хорошем настроении

Кучаев: ЦСКА важно уйти на паузу в чемпионате в хорошем настроении
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«В Туле играть всегда тяжело, местные болельщики здорово поддерживают свою команду, но нам важно уйти на паузу в чемпионате в хорошем настроении, тем более учитывая плотность в турнирной таблице. Любая потеря очков может нам дорого обойтись, так что настраиваемся только на победу», — приводит слова Кучаева пресс-служба московской команды.

Матч 8-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видео- и текстовую трансляцию встречи.

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