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Скаут «Манчестер Юнайтед» побывал на матче «Локомотив» — «Ростов»

Скаут «Манчестер Юнайтед» побывал на матче «Локомотив» — «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда присутствовал на матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ростовом», сообщают «Известия».

По данным источника, неизвестно, за кем именно следил представитель английского гранда. Ранее не сообщалось, что манкунианцы интересуются кем-либо из состава московского или ростовского клубов.

Матч завершился победой «Ростова» со счётом 2:1. Победу ростовчанам принёс нападающий Эльдор Шомуродов, оформивший дубль. В нынешнем сезоне 24-летний форвард сборной Узбекистана забил семь мячей в восьми матчах РПЛ и является лидером снайперской гонки российского чемпионата.

Напомним, 4 августа Килибарда посетил матч 4-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА.

Два спасения Чернова и дубль Шомуродова — в видеообзоре матча «Локо» — «Ростов»
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