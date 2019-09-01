Скаут «Манчестер Юнайтед» побывал на матче «Локомотив» — «Ростов»
Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда присутствовал на матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ростовом», сообщают «Известия».
По данным источника, неизвестно, за кем именно следил представитель английского гранда. Ранее не сообщалось, что манкунианцы интересуются кем-либо из состава московского или ростовского клубов.
Матч завершился победой «Ростова» со счётом 2:1. Победу ростовчанам принёс нападающий Эльдор Шомуродов, оформивший дубль. В нынешнем сезоне 24-летний форвард сборной Узбекистана забил семь мячей в восьми матчах РПЛ и является лидером снайперской гонки российского чемпионата.
Напомним, 4 августа Килибарда посетил матч 4-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА.
Два спасения Чернова и дубль Шомуродова — в видеообзоре матча «Локо» — «Ростов»
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