Фабрегас: не сдамся и сделаю всё для возвращения в сборную Испании

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас сообщил, что собирается вернуться в национальную команду Испании.



«Навас и Касорла сделали это. Думаю, и для меня это тоже возможно. Я тренируюсь, играю и нахожусь в хорошей форме. Я ничего не потерял, как футболист, за 800 матчей. Конечно, я не в такой физической форме, как в 20 лет, но чувствую себя очень хорошо. Мои показатели сейчас — выше среднего, поэтому буду изыскивать любую возможность, чтобы вернуться. Я не сдамся и сделаю всё для возвращения», — приводит слова Фабрегаса Marca.



Фабрегас выступал за сборную Испании с 2006 по 2016 год. В составе национальной команды полузащитник — чемпион мира 2010 года, а также дважды чемпион Европы (2008, 2012).

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