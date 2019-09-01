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Фабрегас: не сдамся и сделаю всё для возвращения в сборную Испании

Фабрегас: не сдамся и сделаю всё для возвращения в сборную Испании
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас сообщил, что собирается вернуться в национальную команду Испании.

«Навас и Касорла сделали это. Думаю, и для меня это тоже возможно. Я тренируюсь, играю и нахожусь в хорошей форме. Я ничего не потерял, как футболист, за 800 матчей. Конечно, я не в такой физической форме, как в 20 лет, но чувствую себя очень хорошо. Мои показатели сейчас — выше среднего, поэтому буду изыскивать любую возможность, чтобы вернуться. Я не сдамся и сделаю всё для возвращения», — приводит слова Фабрегаса Marca.

Фабрегас выступал за сборную Испании с 2006 по 2016 год. В составе национальной команды полузащитник — чемпион мира 2010 года, а также дважды чемпион Европы (2008, 2012).

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