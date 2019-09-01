Полузащитник пражской «Славии» Алекс Крал подписался на страницу «Спартака» в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что чешский хавбек перейдёт в московский клуб за € 12 млн. Ожидается, что в ближайшее время о его трансфере будет объявлено официально.

Несколько недель назад «Славия» отказалась продавать игрока, однако последнее предложение «Спартака» убедило руководство чешского клуба расстаться с ним.



Трансфер 21-летнего Крала станет вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).



В текущем сезоне Крал сыграл 8 матчей за «Славию», результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с пражским клубом рассчитан до лета 2023 года.