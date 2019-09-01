Полузащитник пражской «Славии» Алекс Крал подписался на страницу «Спартака» в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что чешский хавбек перейдёт в московский клуб за € 12 млн. Ожидается, что в ближайшее время о его трансфере будет объявлено официально.
Несколько недель назад «Славия» отказалась продавать игрока, однако последнее предложение «Спартака» убедило руководство чешского клуба расстаться с ним.
Трансфер 21-летнего Крала станет вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).
В текущем сезоне Крал сыграл 8 матчей за «Славию», результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с пражским клубом рассчитан до лета 2023 года.
- 1 сентября 2019
-
12:31
-
12:16
-
12:13
-
11:52
-
11:50
-
11:35
-
11:32
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:37
-
10:16
-
10:12
-
09:54
-
09:31
-
09:28
-
09:25
-
09:14
-
06:28
-
04:59
-
04:47
-
04:30
-
03:39
-
03:11
-
02:59
-
02:37
-
02:19
-
02:06
-
01:24
-
01:03
-
00:54
-
00:51
-
00:34
-
00:24