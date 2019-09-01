Рыбусь обратился к болельщикам «Локомотива» после поражения от «Ростова»

Польский полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь обратился к болельщикам московского клуба после поражения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«К сожалению, мы не победили. Верьте в нас всегда, пожалуйста. Ваша поддержка очень нужна нам всегда», — написал Рыбусь в своём «инстаграме».

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоялся вчера, 31 августа, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Победу гостям принёс дубль Эльдора Шомуродова. В составе «железнодорожников» единственный гол на счету Антона Миранчука.

После восьми туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата, набрав 14 очков. В 9-м туре московский клуб на выезде сыграет с «Сочи». Матч состоится 15 сентября.