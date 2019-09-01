Российская футболистка скончалась в возрасте 23 лет

Футболистка клуба «Подольчанка» Полина Кобзева умерла в возрасте 23 лет. Девушка ушла из жизни в субботу, 31 августа. Причиной смерти футболистки стала остановка сердца.



«У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование её родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы «Подольчанки», опубликованном на странице во «ВКонтакте».



ЖФК «Подольчанка» выступает в зоне «Запад» первой лиги России.