Российская футболистка скончалась в возрасте 23 лет
Футболистка клуба «Подольчанка» Полина Кобзева умерла в возрасте 23 лет. Девушка ушла из жизни в субботу, 31 августа. Причиной смерти футболистки стала остановка сердца.
«У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование её родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы «Подольчанки», опубликованном на странице во «ВКонтакте».
ЖФК «Подольчанка» выступает в зоне «Запад» первой лиги России.
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