Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Российская футболистка скончалась в возрасте 23 лет

Российская футболистка скончалась в возрасте 23 лет
Футбол / Прочие турниры 0

Футболистка клуба «Подольчанка» Полина Кобзева умерла в возрасте 23 лет. Девушка ушла из жизни в субботу, 31 августа. Причиной смерти футболистки стала остановка сердца.

«У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование её родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы «Подольчанки», опубликованном на странице во «ВКонтакте».

ЖФК «Подольчанка» выступает в зоне «Запад» первой лиги России.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент