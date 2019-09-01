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Назаров, Карякин и Мусагалиев анонсировали кучерявого новичка «Спартака»

Назаров, Карякин и Мусагалиев анонсировали кучерявого новичка «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Актёр Дмитрий Назаров, шахматист Сергей Карякин и юморист Азамат Мусагалиев анонсировали переход кучерявого новичка в московский «Спартак».

Скорее всего, речь идёт о чешском полузащитнике пражской «Славии» Алексе Крале, который носит кучерявую прическу. Сумма трансфера составит порядка € 12 млн.

Несколько недель назад «Славия» отказалась продавать игрока, однако последнее предложение «Спартака» убедило руководство чешского клуба расстаться с ним.

Трансфер 21-летнего Крала станет вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).

В текущем сезоне Крал сыграл 8 матчей за «Славию», результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с пражским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Крал подписался на страницу «Спартака» в «Инстаграме»
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