«Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прямой эфир начнётся 1 сентября в 16:00
Сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери на эту встречу назначен Майк Дин.
«Эвертон» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (3) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».
С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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