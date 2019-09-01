«Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прямой эфир начнётся 1 сентября в 16:00

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери на эту встречу назначен Майк Дин.



«Эвертон» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (3) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».