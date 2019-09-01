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«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Арсенал» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 1 сентября в 16:30

«Арсенал» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 1 сентября в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 1 сентября на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — ЦСКА на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервным рефери на игру назначен Сергей Куликов (Саранск).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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