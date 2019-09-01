«Арсенал» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 1 сентября в 16:30

Сегодня, 1 сентября на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервным рефери на игру назначен Сергей Куликов (Саранск).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».