Крал: спасибо, «Спартак», за то, что поверил в меня!

Новичок «Спартака» полузащитник Алекс Крал поблагодарил московский клуб за приём.



«Спасибо, „Спартак“, за то, что поверил в меня!» — написал Крал на странице в «Твиттере».



Трансфер 21-летнего Крала стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).



Крал является воспитанником «Славии». Всего за пражский клуб он провёл около 30 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. Также хавбек выступал за «Теплице». В составе сборной Чехии Крал принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

«Спартак» заплатил за Крала € 12 млн