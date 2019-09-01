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«Бетис» хочет арендовать Хесе у «ПСЖ»

«Бетис» хочет арендовать Хесе у «ПСЖ»
Футбол / Испания 0

Севильский «Бетис» проявляет интерес к испанскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригесу, утверждает France Football со ссылкой на Le Parisien.

По данным источника, испанский клуб хочет оформить аренду футболиста до закрытия летнего трансферного окна, которое завершит свою работу 2 сентября. Также «Бетис» заинтересован в аренде хавбека парижского клуба Леандро Паредесе.

Хесе перешёл в «ПСЖ» из «Реала» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. 26-летний форвард в прошлом сезоне уже выступал за «Бетис» на правах аренды, провёл 14 матчей в Примере и забил 2 гола. В этом сезоне он сыграл 1 матч в Лиге 1, выйдя на поле на 90-й минуте матча с «Метцем» (2:0). Контракт Хесе с «ПСЖ» действует до лета 2021 года.

«Бетис» заинтересован в подписании Паредеса
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