«Спартак» завершил трансферную кампанию лета-2019

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что трансфер полузащитника «Славии» Алекса Крала стал последним приобретением красно-белых в летнее трансферное окно.

«Хочу также отметить, что в связи с перестройкой команды трансферная кампания лета-2019 получилась беспрецедентной по инвестициям, что в свою очередь стало возможно благодаря решению Леонида Арнольдович выделить необходимый для этого бюджет. Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет», — приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».

В летнее трансферное окно «Спартак» потратил на усиление состава € 42 млн. Команду пополнили: Гус Тиль (€ 18 млн), Крал (12), Джордан Ларссон (4), Резиуан Мирзов (4), Эсекьель Понсе (3), Шюррле (1, аренда).