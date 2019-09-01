«Спартак» завершил трансферную кампанию лета-2019

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что трансфер полузащитника «Славии» Алекса Крала стал последним приобретением красно-белых в летнее трансферное окно.
«Хочу также отметить, что в связи с перестройкой команды трансферная кампания лета-2019 получилась беспрецедентной по инвестициям, что в свою очередь стало возможно благодаря решению Леонида Арнольдович выделить необходимый для этого бюджет. Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет», — приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».
В летнее трансферное окно «Спартак» потратил на усиление состава € 42 млн. Команду пополнили: Гус Тиль (€ 18 млн), Крал (12), Джордан Ларссон (4), Резиуан Мирзов (4), Эсекьель Понсе (3), Шюррле (1, аренда).
- 1 сентября 2019
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